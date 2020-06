Tutti in fila a Rabuiese, lunghe code al confine

Pomeriggio di traffico intenso nei pressi dell'ex valico di frontiera con la Slovenia a Rabuiese. Sono molti i cittadini che hanno segnalato le lunghe code in uscita dall'Italia che si sono formate nelle ultime ore. Le cause sarebbero riconducibili sia alle diverse autovetture triestine che si sono mosse in direzione dei distributori di benzina subito oltre confine, sia ai vacanzieri diretti in Istria. L'Anas ha provveduto a chiudere lo svincolo in direzione di Rabuiese e il Comune di Trieste ha inviato un messaggio su Telegram in cui consiglia di utilizzare strade alternative.

