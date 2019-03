Patrocinio di Fedriga al Congresso delle Famiglie, le opposizioni: "Medioevo"

Il presidente della Regione Friuli Venezia concederà il patrocinio al Congresso Mondiale delle Famiglie in programma a Verona dal 29 al 31 marzo. La concessione arriva dopo le affermazioni dello stesso Fedriga relative alla sua partecipazione alla manifestazione. La Lega parteciperà all'evento con il suo leader, il vicepremier Matteo Salvini, e con il ministro della famiglia Lorenzo Fontana.

Dall'altra parte, gli esponenti del Movimento 5 Stelle, non solo criticano l'evento, ma continuano a puntualizzare che la presenza di Salvini e Fontana non è rappresentativa dell'intero Governo. Lo ha detto l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, e anche la ministra della salute Giulia Grillo, la quale ha ribadito che non c'è alcun patrocinio da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Anche il premier Giuseppe Conte ha ribadito in queste ultime ore che la manifestazione non godrà del patrocinio di palazzo Chigi.

"Iniziativa retrograda"

“A Verona andrà in scena il congresso dell'ipocrisia e l'annunciata presenza del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è per noi da biasimare”. Le parole sono della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo. “L'ipocrisia sta nel fatto che ci sono famiglie dove i genitori sono assenti o dove le donne vengono maltrattate e bambini subiscono violenze da parte di padri o madri o abbandonati a loro stessi - ha aggiunto la Dal Zovo – e l'amore e il clima sereno che si crea sono i fattori che fanno una famiglia, indipendentemente dall'orientamento sessuale delle persone”.

Secondo la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle “bene ha fatto Luigi Di Maio a dissociarsi da questa iniziativa retrograda, dove il genere femminile viene visto come mero 'angelo del focolare' e dove vengono addirittura negati fenomeni gravi e purtroppo attuali come quello della violenza contro le donne. Ci rifletta anche Fedriga”.

Lo sdegno del Partito Democratico

Ma se il patrocinio da Roma non arriverà, quello della Regione Friuli Venezia Giulia invece ci sarà. E la scelta di Fedriga ha mandato su tutte le furie il Partito Democratico che con il suo segretario regionale Cristiano Shaurli ha criticato pesantemente il governatore e la sua Giunta. "Fedriga dà il patrocinio della Lega spacciandolo per quello della Regione" ha affermato il segretario regionale del Pd.

"Si sono messi tutti in fila da Fontana a rappresentare un'Italia che si pensava sparita negli anni Cinquanta. Forse la Lega vuole riaprire i bordelli, rimettere le donne in cucina e mandare gli omosessuali a curarsi". Shaurli ha continuato affermando "Fedriga abbia il coraggio di dire che la Lega non ha più voce su autonomia e territorio ma è semplicemente una forza di estrema destra reazionaria e illiberale".

"Non parli di difesa dei più deboli, quelli che calpesta ogni giorno. Partecipi - ha concluso Shaurli - a titolo personale e orgogliosamente al ritrovo di gruppi contrari all'emancipazione femminile e alle unione civili, di attivisti antiaborto e provi a cogliere il sussulto di dignità del premier Conte che ha mandato a Verona la diffida ad usare il logo di palazzo Chigi".

"Riportare la condizione delle donne al Medioevo"

"Sotto il falso interesse della famiglia - hanno affermato in una nota le Donne Democratiche di Trieste -sarà il ritrovo di coloro che negano la violenza sulle donne e il femminicidio, di coloro che pensano che l’omossessualità sia una pratica satanica, di coloro che hanno definito “cannibali” le donne che scelgono l’interruzione della gravidanza. Saremo presenti a Verona per manifestare contro questa convention sponsorizzata da un governo oscurantista che vuole riportare al Medioevo la condizione e i diritti delle donne".

Molte sigle antagoniste al Congresso delle Famiglie hanno fatto sapere che sfileranno alla contromanifestazione, in programma il 30 marzo.