Poco spazio in consiglio comunale, la Lega si sposta dal lato dell'opposizione

Da questa sera il Consiglio comunale ha un'altra disposizione. Gli otto consiglieri della Lega si sono posizionati sui banchi a fianco del Movimento Cinque Stelle, dal lato dell'opposizione. La decisione è scaturita dopo che il capogruppo Antonio Lippolis ha chiesto il voto dell'aula sulla mozione d'ordine, bocciato da buona parte dei consiglieri.

La richiesta del gruppo leghista

"Visto che il gruppo della Lega è cresciuto e siamo passati da sei ad otto (Bettio e Del Toè ndr) chiediamo di avere uno spazio dove poter stare uniti, visto che un gruppo è tale se rimane unito. I consiglieri di Fratelli d'Italia Porro e Giacomelli chiedono di rimanere al loro posto anche per una questione di militanza storica e la Lista Dipiazza, pur avendo perso due consiglieri, legittimamente chiede di rimanere al suo posto" ha affermato Lippolis. "Anche se dovessimo passare nei banchi davanti a noi faremo sempre parte della maggioranza".

"Risolvere i problemi della città"

Paolo Menis dei Cinque Stelle ha risposto che "siamo qui per risolvere i problemi della città, non per sistemare i problemi di posto della Lega. Credo - ha concluso Menis - che il Consiglio sia chiamato a decidere per il bene della città e non per collocare la Lega da un'altra parte". Dopo il voto contrario dell'aula gli otto consiglieri della Lega si sono alzati e hanno "occupato" i banchi a fianco dei Cinque Stelle.

Il Presidente del Consiglio Comunale Marco Gabrielli è stato costretto a sospendere la seduta.