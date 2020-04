Contagi zero in Istria: si va verso la fase due

Tra ieri e oggi, 22 aprile, in Istria, non sono stati registrati nuovi casi di Covid-19. Lo rende noto La voce.hr. Su 64 tamponi effettuati lunedì infatti, nemmeno un è risultato positivi. Ieri, invece, ne sono stati effettuatii altri cinque, l'esito dei quali sarà reso noto domani.

Ora, Dino Kozlevac, responsabile della task force regionale, pensa alla fase 2. "La situazione è soddisfacente - ha dichiarato. Questa settimana decideremo di allentare alcune misure restrittive". Kozlevac ha anche fatto sapere che, se dopo una settimana dovesse procedere tutto regolarmente, fra quindici giorni si potrebbe pensare anche alla riapertura di bar e ristoranti, che funzioneranno secondo diverse regole per impedire una nuova ondata di contagi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.