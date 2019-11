Si scorda di tirare il freno a mano: furgone in una scarpata a Contovello

Si scorda di tirare il freno a mano e il furgone scivola lungo la discesa fermandosi nella scarpata. È successo poco dopo mezzogiorno a Contovello. La disavventura per fortuna non ha causato nessun danno a persone o ad altri veicoli. Al momento qualche disagio per i residenti per le strette vie che caratterizzano il quartiere sul crostone. Sul posto per viabilità e consentire l’arrivo di un mezzo idoneo per risollevare il furgone i carabinieri del Radiomobile di Aurisina.

