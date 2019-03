"Bionde" per 250 mila euro, denunciati due contrabbandieri (VIDEO)

Due autisti di origine rumena sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Gorizia per aver contrabbandato illegalmente in Italia 30 quintali di sigarette. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del capoluogo isontino tempo fa e ha scoperto, all'interno di un furgone proveniente dall'Ungheria che trasportava casse di legno che avrebbero dovuto contenere, in base alla documentazione di trasporto esibita dai due conducenti, "filtri per compressori".