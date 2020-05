Duro colpo al contrabbando, in porto sequestro record di 55 tonnellate di "bionde"

Tutto il mondo s'è fermato ma non il contrabbando. Nei giorni scorsi all'interno del porto di Trieste la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 55 tonnellate di sigarette del valore complessivo di 17 milioni di euro. I militari del II Gruppo, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane del capoluogo regionale, hanno dato il via ad un'operazione che segna il risultato finale di un'indagine diretta dal Sostituto Procuratore Antonio Miggiani della Direzione Distrettuale Antimafia.

L'operazione

Il sequestro record di "bionde" Sipan (marca inserita nell'elenco delle cheap white, vale a dire nocive e a buon mercato) è stato solamente l'ultimo atto di un'attività lunga e complessa. Decisivo è risultato il monitoraggio di un convoglio di tre autoarticolati sbarcati a Trieste da un nave proveniente dalla Turchia. Il meccanismo di frode "era basato sull’impiego cartolare di società nazionali ed estere, ignare o fittizie destinatarie delle sigarette poi sequestrate, il tutto finalizzato a far uscire in modo simulato dagli spazi doganali l’ingente quantitativo di tabacchi per poi reintrodurli nell’Unione Europea senza il pagamento dei dazi doganali".

Il tabacco delle mafie

"Una volta ottenuta la disponibilità della merce, l’organizzazione criminale avrebbe successivamente dirottato le sigarette sui circuiti del mercato illegale". Dopo il contrabbando e qualora immesse sul territorio nazionale, le 55 tonnellate di sigarette avrebbero prodotto un'evasione di diritti per ulteriori 7 milioni di Euro circa. Il tabacco, il cui contrabbando rappresenta una delle principali forme di finanziamento delle organizzazioni criminali a carattere transanazionale, è stato confiscato e distrutto.