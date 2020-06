Contributi imprese: traffico da click day e il server impazzisce

Nel primo giorno utile a presentare la domanda per il contributo di sostegno alle attività produttive, i server della Regione "cedono", probabilmente per la mole di domande giunte al momento dell'apertura, e la presentazione della candidatura dà origine a un messaggio di errore.

L'assessore Bini l'aveva raccomandato ieri: "Non è un click day, garantiamo la copertura di tutte le domande presentate dal 10 giugno alle 8 fino al giorno 26 alle 22, non sarà quindi necessario accalcarsi domani a inviare la domanda, intasando i sistemi informatici". cosa che puntualmente si è verificata. Il contriubuto a fondo perduto è rivolto alle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali e dei servizi alla persona, a ristoro dei danni conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche il capogruppo del Pd in consiglio regionale Sergio Bolzonello aveva messo in guardia dall'eventualità di sovraccarichi e ieri aveva dichiarato che "il presidente Fedriga e l'assessore Bini hanno accettato le sollecitazioni che abbiamo e ho fatto personalmente anche oggi in apertura dei lavori d'Aula, prevedendo le conseguenti coperture finanziarie".