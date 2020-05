Controlli anti contagio: boom di denunce per "altri reati", 45 in un giorno

Ben 45 persone denunciate dalle autorità per reati estranei alle misure anti Covid 19 nella domenica precedente la fase 2: un record dall'inizio dell'emergenza. In tutta la regione sono state 48 le denunce di questo tipo, solo tre delle quali non a Trieste. In tutto sono state controllate 927 persone nel capoluogo giuliano e sono state 33 le multe per violazione dei divieti (circa il 3%). 97 gli esercizi commerciali controllati, nessuno dei quali sanzionato.

I dati del Fvg

Sono state 2418 le persone controllate nella giornata del 3 maggio in tutto il FVG, 75 delle quali sanzionate per violazioni. 411 gli esercizi commerciali controllati ma non è stata elevata nessuna sanzione.