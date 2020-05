Controlli anti Covid 19: otto sanzioni e sei denunce

Sono state otto le persone sanzionate a Trieste ieri, martedì 26 maggio, per aver violato le norme anti contagio. Di questi, uno è stato multato dalla Polizia di Stato e si trattava di un uomo senza mascherina in via dei Giardini. Un altro, di nazionalità irachena, è stato rintracciato dalla Polmare in ambito portuale. Altre sei sono state sanzionate dai Carabinieri. Sei in tutto le denunce per "altri reati", il giorno prima due soltanto. Sono state controllate in tutto 561 persone oltre a 146 attività, nessuna delle quali è stata sanzionata.

