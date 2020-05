Controlli anti Covid 19: solo tre sanzioni ma risalgono le denunce

Ieri soltanto tre persone sono state sanzionate per violazione delle misure anti Covid 19, ma le denunce per "altri reati" sono arrivate a 13, mentre il giorno prima soltanto due. Da segnalare che in tutta la regione questo tipo di denunce sono state 16, delle quali solo 3 fuori Trieste. Sono i dati della giornata di ieri relativi ai controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle misure anti contagio. Le persone controllate in città sono state 527. Nessuna attività commerciale è stata sanzionata tra le 158 controllate. In tutto il Fvg sono state verificate 2356 persone, di cui sanzionate 26. Le attività commerciali sottoposte a verifica sono state 1015, in nessuna delle quali sono state segnalate irregolarità.

Il report di mercoledì 20 maggio