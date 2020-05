Controlli anti Covid: impennata di denunce, un positivo viola la quarantena

Da zero a 21: impennata di denunce nella giornata di lunedì 11 maggio a Trieste (unica città in Fvg ad averne riportate) dopo una domenica senza alcuna denuncia. Si tratta di reati non collegati alle violazioni delle misure anti contagio, che invece hanno portato a 14 sanzioni su un totale di 609 persone controllate. Una persona è stata inoltre denunciata per essere uscita di casa anche se positiva al Coronavirus. Ci sono state verifiche su 87 attività commerciali, nessuna delle quali sanzionata.

In tutto il Fvg, come anticipato, non ci sono state altre denunce per "altri reati", Trieste è l'unica ad averne registrati, dopo essersi distinta più volte nei giorni scorsi per aver detenuto la maggior parte delle denunce. Solo un'altra persona fuori Trieste è stata denunciata, ma per false dichiarazioni in merito ai provvedimenti anti Covid. 25 in tutto le sanzioni amministrative, e ancora una volta Trieste ne registra più della metà. 973 le attività commerciali controllate, di cui nessuna sanzionata. Controllate in tutto 1899 persone.