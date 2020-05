Controlli anti Covid 19: tre sanzioni e cinque denunce

Tre persone sono state sanzionate ieri, 30 maggio, per le misure anti Covid 19: uno dai Carabinieri e due dalla Polizia Locale. Un uomo originario del Marocco è stato denunciato per aver fornito false dichiarazioni alla Polizia di frontiera. Per quanto riguarda i reati estranei alle misure anti Covid 19, sono state denunciate quattro persone di cui due per atti vandalici: una donna che ha preso a martellate un'auto in via Gambini e un uomo che ha danneggiato tavoli e sedie della pizzeria Assaje di via Torino. Sono state controllate in tutto 682 persone. Delle 70 attività commerciali sottoposte a verifica nessuna è stata sanzionata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.