Fermati tre irregolari in stazione

In occasione del Carnevale i Carabinieri hanno controllato un centinaio di persone, una quarantina di autovetture e numerosi pullman in arrivo in piazza Libertà, stazione delle autocorriere, l’altopiano carsico e le principali direttrici di ingresso nel Paese