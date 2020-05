Controlli Covid 19: nessuna sanzione nel giorno della "riapertura"

Dall'inizio dell'emergenza Covid 19, per la prima volta a Trieste non ci sono state multe per violazioni dei divieti anti contagio. Un dato che viene registrato nel primo giorno dell'allentamento delle misure, lunedì 18 maggio. Sette in tutto le denunce per i reati non collegati ai recenti divieti. Sono state controllate in tutto 628 persone. Sottoposte a verifica anche 323 attività commerciali, nessuna delle quali è stata multata.

