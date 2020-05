Controlli Covid 19: sanzionato un locale, in calo le denunce

Ieri le forze dell'ordine hanno sanzionato 4 persone per non aver osservato i divieti anti contagio. Tra questi un ragazzo di 24 anni che è stato multato in tarda serata dalla Polizia in viale d'Annunzio perché senza mascherina. Oltre a queste, un'altra sanzione è scattata nei confronti del titolare di un locale. "Solo" due le denunce per reati non collegati al contenimento del contagio, a fronte delle 30 del giorno prima. Sono state controllate in tutto 699 persone e 208 attività commerciali.

Il report di domenica