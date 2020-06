Controlli Covid 19: solo una sanzione in 24 ore

Solo una persona sanzionata dalla Guardia di finanza per mancato rispetto delle norme sanitarie, due persone denunciate per altri tipi di reati. Tra questi, un uomo denunciato dalla Polizia per essersi rifiutato di dare le proprie generalità dopo aver litigato in preda ai fumi dell'alcol con un tassista. Questo il bilancio dell'attività delle forze dell'ordine nella giornata di ieri. 465 persone e 9 attività commerciali sono state controllate. Nessuna attività è stata sanzionata.

