Controlli anti CoVid-19: bene i locali, due le persone sanzionate

Nonostante l'atmosfera appaia ormai quella più simile al "liberi tutti", le forze dell'ordine proseguono nell'attività di controllo per garantire il rispetto delle normative anti CoViD-19. Nella giornata di ieri 13 giugno infatti sono state controllate 367 persone, di cui due sono state sanzionate per falsa dichiarazione. Sul fronte invece delle attività commerciali, non sono state rilevate particolari criticità. Nessuno dei 14 locali è incappato nelle sanzioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.