Controllo dei Nas a casa del medico No vax

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno effettuato un controllo a casa di Fabio Franchi, l'ex dirigente sanitario che nei giorni scorsi era finito nella "bufera" per un post in cui cercava un bambino affetto da parotite. Il "normale" controllo è stato effettuato ieri pomeriggio nella sua casa a Trieste. Da prime indiscrezioni Franchi si sarebbe assunto la paternità del post pubblicato su Facebook. Il controllo è stato effettuato per verificarla.

I NAS del Friuli Venezia Giulia hanno relazionato sia al ministero che alla Procura. Al momento non si sa se la Procura intenderà aprire un'indagine in merito oppure no.