Controlli anti contagio: nessun sanzionato e 30 denunce domenica 25 maggio

Nessuna sanzione per violazione delle misure anti contagio ma 30 denunce per altri reati. Questo il bilancio diffuso dalle forze dell'ordine relativamente a domenica 24 maggio. Secondo le autorità, quindi, i cittadini non avrebbero approfittato dell'allentamento delle misure restrittive e della ritrovata "libertà", ma i crimini "comuni" sono aumentati, come già accaduto nei giorni scorsi. Sono state controllate in tutto 10 attività commerciali, in nessuna delle quali sono state elevate sanzioni. Le persone fermate e sottoposte a verifica sono state 132.

