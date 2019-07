Controlli in via Salata: sanzionati 28 veicoli

Sabato scorso le pattuglie della PL (un furgone con il telelaser, due auto con il Targa System (1) e tre motocicli) si sono posizionate in via Salata all'intersezione con la via Roncheto (uscita Galleria di Montebello).

"Ricordiamo - spiega la Polizia Locale nella nota stampa - come grazie al Targa System tutti i veicoli, anche quelli non fermati, sono automaticamente controllati sulla copertura assicurativa oltre che sulla revisione: la maggior parte dei veicoli transitati era in regola.

Una quarantina i veicoli controllati e 28 le sanzioni elevate:

- 20 sanzioni per velocità oltre il limite; 18 per aver superato il limite di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità e 2, invece, per averli superati oltre i 40 km/h. Uno dei due conducenti era in possesso esclusivamente del foglio rosa, all'altro conducente è stata ritirata la patente;

- 2 sanzioni per mancata revisione;

- 1 sanzione per mancanza temporanea di un documento di viaggio (patente, libretto o certificato assicurativo);

- 3 sanzioni per caratteristiche o dispositivi alterati o non funzionanti;

- 2 sanzioni per passaggio con luce rossa del semaforo.

La Polizia Locale lancia ancora una volta l'appello a tutti i proprietari dei veicoli affinché siano sempre in regola con la revisione periodica e con l'assicurazione obbligatoria: non per una questione di multe pesanti, ma perché tutti possano mettersi sulla strada - conducenti passeggeri e pedoni - in tranquillità. Anche questa è prevenzione: certificare legalmente che il veicolo sia in condizioni idonee alla circolazione e proteggere se stessi e gli altri dai possibili danni causati dal proprio mezzo in un incidente.