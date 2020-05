Movida notturna: 100 richieste di intervento, quattro locali sanzionati

Il primo weekend della movida registra quattro sanzioni ad altrettanti locali notturni e una denuncia nei confronti di un giovane triestino. La Questura di Trieste ha emesso una specifica ordinanza per implementare i controlli straordinari di polizia nelle zone più a rischio assembramenti. I controlli sono iniziati ieri sera nelle zone di via Torino, piazza Barbacan e piazza Venezia, oltre che in alcuni locali della zona del viale XX settembre.

Insofferenza ed intolleranza

Sebbene la situazione sia risultata inizialmente gestibile, in più tarda serata il flusso di persone, fa sapere la Questura, "è divenuto consistente e si è caratterizzato per comportamenti poco virtuosi degli avventori, taluni dei quali hanno manifestato particolare insofferenza ed intolleranza ai controlli, inizialmente calibrati in un richiamo di attenzione alle regole".

Circa 100 richieste di intervento

Nella lista delle attività controllate e degli interventi effettuati anche come conseguenza di circa 100 richieste telefoniche, sono in corso le procedure per valutare eventuali provvedimenti sanzionatori più rigorosi a danni di alcuni locali notturni. Un episodio spiacevole ha coinvolto un giovane triestino di 22 anni a bordo dell'autobus 25 che in quel momento stava percorrendo via Ginnastica. L'intervento di una Volante ha trovato una persona con una vistosa ferita al capo ed in stato di etilismo acuto che, alla vista dei poliziotti, tentava di aggredirli, danneggiando la stessa automobile.

Alla fine del movimentato episodio, il ventiduenne (con precedenti per guida in stato di ebbrezza ndr), è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata e danneggiamento.