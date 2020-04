Controlli anti contagio a Trieste: "beccate" tre attività e sanzioni in aumento

Sono 37 le persone sanzione su un totale di 748 cittadini controllati, una percentuale del 5%, in linea con quella di venerdì 24 aprile. Nessuno è stato denunciato. Sempre nella giornata di ieri, sono state controllate tre attività commerciali e tutte e tre sono state sanzionate per violazione delle misure di contenimento.

I dati del Fvg

Per quanto riguarda l'intera regione Fvg sono state 2735 le persone controllate, di cui sanzionate 135. Nessuno è stato denunciato per falsa dichiarazione, mentre cinque per altri reati. Su 405 attività commerciali sottoposte a verifica, cinque sono state stata sanzionate per inottemperanze e per una è stata adottata la misura di chiusura provvisoria.