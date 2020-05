Controlli CoViD-19 in regione, Trieste fa la brava: solo 8 sanzionati

Su quasi 400 persone controllate a Trieste sono state sanzionate solamente in otto. E' questo il dato che fotografa la situazione relativa ai controlli delle forze dell'ordine all'interno della provincia giuliana nella giornata di ieri 30 aprile. Anche per quanto riguarda le attività monitorate non si registra alcuna misura repressiva. Per una volta infatti Trieste guarda tutta la regione dall'alto verso il basso, mettendo in luce il miglior risultato.

In tutto il Friuli Venezia Giulia sono state controllate 2861 persone, di cui 62 sono risultate non in regola, nove quelle denunciate per falsa dichiarazione e una per aver violato la quarantena. Infine, sul fronte dei locali si registrano, su 1116 controllati, tre sanzioni amministrative e la relativa chiusura (da scontare "più avanti") di altrettanti esercizi pubblici.