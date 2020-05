Controlli forze dell'ordine: quattro sanzionati, Trieste maglia nera per altri reati

Continuano su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia i controlli delle forze dell'ordine in merito al rispetto delle normative anti CoViD-19. Ieri 22 maggio a Trieste, su 630 persone controllate sono scattate quattro sanzioni. Un numero tutto sommato basso se avvicinato alle ulteriori 43 sanzioni nei confronti di altrettanti corregionali nelle altre province.

Brutte notizie invece per quanto riguarda le denunce per i cosiddetti altri reati che fanno di Trieste la maglia nera del Fvg. Nel capoluogo regionale sono state infatti 15 le persone raggiunte dal provvedimento, su un totale di 20. C'era infine grande preoccupazione sul fronte delle aperture degli esercizi commerciali in vista del weekend. A Trieste sono stati 80 i locali controllati e in tarda serata in quattro casi sono state elevate altrettante sanzioni. Durante la giornata invece nessuna delle attività controllate era risultata irrispettosa delle normative. Nel resto della regione invece due titolari sono stati raggiunti dalle sanzioni previste per il mancato rispetto della legge.