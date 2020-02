Vacanze "low cost", Trieste nella lista dei migliori nove ostelli scelti dai turisti

E' ControVento ad essere stato inserito tra i nove migliori ostelli selezionati dai turisti sul sito Booking.com. Situato in un merviglioso palazzo d'epoca a tre minuti a piedi dal centro storico, ControVento pare piacere molto agli utenti del celebre motore di ricerca per alloggi. Le camere, scrive il sito, sono disposte in modo semplice e piacevole e le sale comuni sono rese speciali da tv retrò, mobili vintage riproposti in chiave moderna e creativa, e piante. Molto apprezzata è la possibilità di poter scegliere la musica grazie alla cassa Bluetooth e il giradischi presenti nella sala relax per godersi al meglio la colazione a base di biscotti, frutta, caffè e cereali.