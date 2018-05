Coppa America 2021: Software 'made in Trieste' per il monoscafo high-tech di Luna Rossa

In vista del varo a Trieste del nuovo TP52 di Luna Rossa Challenge, in programma per domenica 13 maggio, ESTECO SpA è lieta di annunciare di essere tra i partner tecnici dello sfidante italiano al trofeo velistico più antico del mondo. Già partner di Land Rover Bar, Groupama Team France nella precedente edizione della Coppa America, ESTECO fornirà il proprio software per l’ottimizzazione numerica ai progettisti dello sfidante italiano, che hanno come obiettivo la costruzione del monoscafo più veloce al mondo.

La 36esima edizione di Coppa America si terrà nel 2021 in Nuova Zelanda con una serie di gare preliminari in programma nel 2019 e 2020 in diverse località nel mondo. I preparativi sono già ampiamente in corso e partono dalla scrivania del progettista - quest’anno più che mai grazie a un regolamento che spinge sempre di più verso un massiccio impiego della simulazione virtuale. «La Coppa America da sempre traina l’innovazione nel settore della vela, ma quest’anno lo fa ancora di più grazie a un’architettura di imbarcazione mai vista prima e al contestuale limite al numero di prototipi realizzabili. I team dovranno basare la progettazione soprattutto su modelli virtuali», ha detto Carlo Poloni, presidente di ESTECO.

«Ed è proprio questo il campo in cui eccelle ESTECO con le sue soluzioni per l’ottimizzazione numerica - dall’automazione dei processi alla gestione efficace dei dati generati dalle simulazioni, fino all’ottimizzazione multidisciplinare e multiobiettivo», ha aggiunto. Poloni ha sottolineato che lo spazio per l’innovazione rimane ampio nonostante il ritorno al monoscafo dopo i catamarani usati nelle ultime due edizioni della gara. I nuovi monoscafi AC75 da 75 piedi (22,86 metri) saranno appunto dotati di foil - ‘ali’ ripiegabili sotto lo scafo per ‘volare sull’acqua’, minimizzando la resistenza idrodinamica e quindi moltiplicando la velocità di navigazione.

«Siamo lieti di poter utilizzare modeFRONTIER per la progettazione dell'imbarcazione; il software ci permette di ottimizzare i singoli componenti e la barca nel suo insieme, integrando le varie discipline coinvolte, dalla fluidodinamica alle strutture, fino ai sistemi di controllo», ha detto Matteo Ledri, esperto di fluidodinamica del design team di Luna Rossa. Per ESTECO, il varo di Luna Rossa nelle acque triestine fa da anteprima all’evento internazionale firmato ESTECO che si terrà il 23 ed il 24 maggio alla Stazione Marittima, proprio nei pressi del punto da cui sarà varato il nuovo TP52 che parteciperà alle 52 Super Series in preparazione agli impegni di Coppa America.

L'International Users’ Meeting (UM18) di ESTECO radunerà centinaia di ingegneri da tutto il mondo, compresi i rappresentanti di alcuni dei brand più prestigiosi dell’industria automobilistica, aerospaziale e non solo. Ford Motors Company, VOLVO Cars, US Air Force Research Laboratory, HONDA e Whirlpool Corporation sono solo alcuni dei grandi nomi che racconteranno la loro esperienza con la tecnologia ESTECO all’UM18.