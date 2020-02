Coronavirus: 118 test in FVG, tutti negativi. 37 persone in isolamento precauzionale

A ieri sono stati 118 i tamponi per il coronavirus effettuati in Friuli Venezia Giulia, tutti con esito negativo. Di questi, sono 37 le persone che sono attualmente sottoposte in via precauzionale all'isolamento domiciliare. Lo ha reso noto oggi a Palmanova il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi nel corso della videoconferenza con il Comitato operativo della Protezione civile nazionale.