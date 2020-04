Boom di sanzioni a Pasquetta: oltre 140 multe, quasi il 20% delle persone controllate

Una Pasquetta all'insegna della disobbedienza: ben 141 persone sulle 754 controllate sono state sanzionate dalle forze dell'ordine per violazione del decreto. Una percentuale del 18,8%, contro il 12% di Pasqua. Due gli esercizi commerciali sanzionati (su 58 attività sottoposte a verifica) e due i denunciati per altri reati, estranei all'emergenza Covid 19. Grande il lavoro delle forze dell'ordine per prevenire e arginare il contagio da coronavirus, con un dispiego di forze fuori dal comune: 130 operatori della Guardia di Finanza e 250 Carabinieri a presidiare il territorio e addirittura elicotteri per monitorare la città dall'alto. Un inasprimento dei controlli annunciato a mezzo stampa anche dal Prefetto Valerio Valenti ma nonostante ciò in molti hanno deciso di sfidare la legge pur di non rinunciare a qualcosa di diverso in una delle festività più sentite dai triestini.

