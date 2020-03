Coronavirus: altri 2 casi a Trieste e 3 a Udine

Salgono a 28 i casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con cinque nuove positività 2 a Trieste e 3 a Udine. Tutti sono a casa in isolamento e risultano al momento in buone condizioni di salute. Lo rende noto la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute dalla centrale operativa della Protezione civile Fvg di Palmanova.