Coronavirus, 386 positivi in FVG: due decessi e due contagi in più da stamattina

Sono salite a 386 le persone risultate positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia (su 3.693 tamponi effettuati), 2 in più rispetto all'ultima rilevazione di questa mattina. Lo ha confermato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, evidenziando che nell'aggiornamento dei dati, purtroppo, sono stati registrati 2 ulteriori decessi, per un ammontare complessivo di 22, mentre i pazienti in ospedale per Covid-19 sono 96, dei quali 19 in terapia intensiva.

