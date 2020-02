Coronavirus, Polidori: "80mila euro per materiale sanitario ai dipendenti comunali"

"Il Comune ha stanziato 80mila euro per provvedere all’acquisto di materiale sanitario per prevenire contagi da Coronavirus, quali mascherine, liquidi disinfettanti ed altri prodotti da dare in dotazione ai dipendenti del Comune stesso, soprattutto a coloro i quali operano a contatto con i cittadini (Polizia Locale, uffici front Office, operatori del sociale, eccetera). Un segno tangibile dell’attenzione di questa amministrazione sulla prevenzione, nel nome della sicurezza per tutti i cittadini". Lo rivela su Facebook il vicesindaco Paolo Polidori.