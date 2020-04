Coronavirus: aumentano le sanzioni, 51 nelle ultime 24 ore

Aumentano di nuovo le sanzioni per violazione dei divieti anti contagio: 51 nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, su un totale di 871 persone controllate. Una percentuale del 6%, a fronte del 4% del giorno prima (entrambe approssimate per eccesso). Il dato arriva quindi dopo una giornata di relativa tranquillità, infatti solo 30 persone erano state multate martedì 14 aprile. Sono stati invece sei, sempre nella giornata di ieri, i denunciati per "altri reati". Controllate 282 attività commerciali, in nessuna delle quali sono state rilevate irregolarità.

I dati di ieri in regione

Sono state controllate in tutto il Fvg 4545 persone, di cui 163 sanzionati. Una persona è stata denunciata per aver rilasciato falsa dichiarazione. 12 i denunciati per altri reati. 1593 gli esercizi commerciali controllati, cinque dei quali sono stati sanzionati per violazione delle norme anti contagio. Per una di queste è stata disposta la chiusura.