Coronavirus, il modulo di autocertificazione: chi può spostarsi e come

In merito alle msiure di contenimento del contagio di cui all'articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato)", l'estensione dei provvedimenti in tutto il territorio della penisola italiana ha di fatto imposto alle persone che abbiano necessità di spostarsi da un territorio all'altro per lavoro, prestazioni sanitarie urgenti e per l'acquisto di beni di prima necessità, il possesso di un documento particolare.

A questo link dal sito della Protezione Civile la possibilità di scaricarlo.