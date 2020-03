Coronavirus, bando urgente del Comune: "Tre assunzioni in ambito socio sanitario"

Il Comune ha in programma assunzioni urgenti a tempo determinato (fino al perdurare dell'Emergenza Covid-19), per farmacie comunali e strutture socio sanitarie. Così l'assessore alle politiche sociali Carlo Grilli aveva anticipato l'uscita del bando: "Siamo in Casa Serena per essere vicino agli ospiti, ai familiari e agli operatori comunali e di cooperativa. Apriamo un bando per potenziare il personale ad ogni livello, per supportare quelli già sul posto. Stiamo collaborando con l’azienda sanitaria in maniera costante. Con domani avremo l’aiuto della Protezione Civile. Sconfiggeremo assieme questa brutta bestia. Col supporto del dottor Mauro Silla e della direttrice Ariella Raunikar per sostenere chi si occupa della parte fragile della nostra città".

Le assunzioni

Per il momento sono queste le figure ricercate:

- Funzionario direttivo (Farmacista) CAT.D

- Funzionario Direttivo Socio Sanitario (Infermiere Professionale) CAT.D

- Collaboratore Socio Sanitario (Addetto ai Servizi Tutelari) CAT.B

I relativi contratti avranno durata fino alla fine del periodo di emergenza.

- Per l’assunzione nel profilo di Funzionario Direttivo (Farmacista) è richiesta l’iscrizione all’Albo dell'Ordine dei Farmacisti.

- Per l’assunzione nel profilo di Funzionario Direttivo Socio Sanitario (Infermiere Professionale) è richiesta l’iscrizione all’Albo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche.

- Per l’assunzione nel profilo di Collaboratore Socio Sanitario (Addetto ai Servizi Tutelari) è richiesto il possesso dell’attestato di qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS).

Gli interessati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato all'indirizzo di posta elettronica candidature@comune.trieste.it. Avviso e domanda http://bit.ly/bando110320