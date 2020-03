A Barcola come d'estate nonostante il decreto, multati tre bagnanti

Con le belle giornate è davvero difficile resistere alla tentazione di uscire, soprattutto se la città in cui risiedi ti offre il mare. Barcola, con l'avvicinarsi della primavera, è sempre stata una tappa doverosa per alcuni triestini, un'abitutine a cui non hanno saputo rinunciare tre bagnanti.

Nel corso dei controlli posti in essere dalle Forze dell’Ordine per la migliore attuazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, previsti dal DPCM dell’11 marzo scorso, la Polizia Locale, questo pomeriggio ai Topolini, ha sanzionato tre persone che stavano prendendo il sole e che, sembrerebbe, si siano concesse anche un tuffo in mare.

