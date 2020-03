Barcolana mette in vendita il suo manifesto più famoso, ricavato alla Protezione Civile

Centinaia di manifesti "bruciati" in poche ore. L'attacco dell'articolo non si rifà all'immagine di un incendio bensì al numero di copie di "We're all in the same boat", celebre manifesto dell'edizione 50 della Barcolana, che sono state vendute questa mattina e il cui ricavato verrà interamente devoluto alla Protezione Civile. "Abbiamo deciso di rimettere in vendita il manifesto dell'edizione 2018 - ha scritto Mitja Gialuz sul suo profilo Facebook - che per tantissime persone è diventato un simbolo ed è ormai entrato anche nel linguaggio di Barcolana e non solo. L'abbiamo fatto con uno scopo benefico: il ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile".

All'insegna quindi di quel "siamo tutti sulla stessa barca" reso famoso dalla protagonista del manifesto Marina Abramovic, la Società Velica Barcola e Grignano ha voluto lanciare un messaggio concreto. "Ognuno faccia la sua parte e ne usciremo ancora più forti". Ha concluso Gialuz. Dopo il primo stock andato esaurito in pochissimo tempo, dalle 14 in poi al seguente link è stato reso disponibile un secondo lotto.