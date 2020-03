Coronavirus, Bluenergy invita all'autolettura dei contatori di luce e gas

Per tutelare la salute di clienti, collaboratori e dipendenti, e contenere il diffondersi del virus COVID-19, in conformità alle disposizioni delle autorità nazionali sulle misure di prevenzione alla diffusione del virus, Bluenergy Group, multiutility friulana con sedi a Udine e Milano e presente in tutto il nord Italia, ha disposto per ragioni di sicurezza la temporanea sospensione della lettura per tutti i contatori gas e luce non accessibili o interni al domicilio e ha potenziato i servizi al cliente tramite i canali web e telefonici.

Per questo, al fine di garantire la massima precisione delle bollette gas e luce che saranno emesse per il mese di marzo 2020, Bluenergy Group invita tutti i clienti ad eseguire l'autolettura del contatore. In questo modo la bolletta non conterrà stime e sarà calcolata sulla base dei consumi reali.

L'autolettura del contatore gas e/o energia elettrica per il mese di marzo può essere eseguita da giovedì 26 marzo a venerdì 3 aprile 2020 e comunicata in qualsiasi momento con diverse modalità: via e-mail, telefono o attraverso lo sportello online. Di seguito i canali abilitati per l'invio dell'autolettura:

- al telefono: chiamando il Numero Verde gratuito 800 339 966 e seguendo la registrazione vocale che guiderà il cliente alla comunicazione dei dati;

- attraverso lo sportello online all’interno dell’area riservata del sito www.bluenergygroup.it;

- tramite email: inviando una email all'indirizzo autoletture@bluenergygroup.it, indicando il codice cliente riportato in alto a destra nella bolletta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questo momento di grave emergenza sanitaria, Bluenergy Group si aggiunge all'appello a restare in casa e a rispettare le misure che il Governo ha messo in campo, e ringrazia i propri clienti che, anche con un gesto semplice come l'autolettura del contatore, contribuiscono a contenere la diffusione del Coronavirus. E' necessario un lavoro di squadra affinché questa complessa situazione possa trovare presto una soluzione e Bluenergy continuerà a fare la propria parte.