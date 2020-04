Coronavirus: 49 sanzioni su quasi mille controlli nella giornata di ieri

Sono state controllate ieri (1 aprile) dalle forze dell'ordine 965 persone, di cui 49 sono state sanzionate per aver trasgredito le disposizioni del decreto anti contagio e una persona è stata denunciata per altri reati. Un dato apparentemente in crescita rispetto ai 38 sanzionati di ieri ma in percentuale al maggior numero di controlli vediamo che le percentuale è sempre stabile intorno al 5%.

Un dato in linea con la totalità dei casi finora conteggiati a partire dall'11 marzo, data di entrata in vigore del decreto. Sono state infatti 14441 le persone sottoposte a verifica finora mentre i sanzionati sono stati 715. La media si è notevolmente abbassata da quando le disposizioni di legge sono cambiate, ossia da quando la multa di 200 euro e il procedimento penale sono stati soppiantati dalla sola sanzione tra i 400 e i 3000 euro.

Nel dettaglio, il maggior numero di sanzioni è stato effettuato dai Carabinieri (20 denunce), dalla Polizia Locale di Trieste (13) e di Muggia (6). I restanti sono distribuiti tra vari comparti della Polizia e la Guardia di finanza.