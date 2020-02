Emergenza Coronavirus, chiude l'Università di Trieste

"L’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del Coronavirus consiglia in accordo e sinergia con la Regione FVG in via prudenziale l'adozione di misure cautelative a tutela della salute pubblica e del sereno funzionamento delle attività istituzionali di tutti gli atenei del Friuli Venezia Giulia, stante la naturale e rilevante mobilità degli studenti, soprattutto provenienti da Regioni in cui si sono già verificati casi di positività al virus". Così il Rettore Di Lenarda, che ha annunciato pochi minuti fa la chiusura dell'Università di Trieste. La decisione è state presa nel corso della riunione del comitato operativo di Palmanova.

"Per questo motivo - continua il Rettore -, da lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 1 marzo 2020 compresi sono sospese le attività didattiche (lezioni, esercitazioni, tirocini, seminari e similari), gli esami (di laurea e di profitto), le conferenze o i dibattiti (interni o aperti al pubblico esterno). Saranno altresì chiuse al pubblico le biblioteche e le sale studio".

"Le attività di cui sopra - aggiunge. -, in assenza di diverse indicazioni e salvo diverse direttive da parte delle Autorità competenti, riprenderanno lunedì 2 marzo 2020. Il recupero delle lezioni e degli esami verrà comunicato quanto prima sui canali di comunicazione istituzionali degli atenei".