Coronavirus: chiudono anche gli impianti sciistici in FVG

"Impianti di risalita e piste da sci di tutti i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia saranno chiusi da mercoledì 11 marzo compreso". Lo comunica l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, che aggiunge "la decisione emerge anche dal confronto con le altre regioni e l'Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari). Nelle prossime ore seguiranno maggiori dettagli". La regione comunicherà ulteriori dettagli nelle prossime ore. Già nelle prime ore del mattino Bini aveva dato il seguete avviso: "in queste ore siamo in contatto costante con l'Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari), i gestori e le amministrazioni di Alto Adige, Trentino e Veneto per intraprendere scelte comuni".