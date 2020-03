Coronavirus, chiusi i valichi di Monrupino e Basovizza

Alle 17 di oggi, 11 marzo, la Slovenia ha chiuso i valichi secondari di frontiera di Monrupino e di Basovizza/Lipizza, convogliando il transito veicolare nei tre valichi principali di Fernetti, Rabuiese e Pesek. Questi ultimi sono stati inoltre ristretti al fine di consentire controlli sulle persone in transito, con lo scopo di effettuare accertamenti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ad annunciarlo una nota stampa della Prefettura.

"Tali controlli - si legge nella nota - potranno determinare significativi rallentamenti della circolazione stradale. Pertanto si invita, prima di mettersi in viaggio, a tenersi costantemente informati sulle condizioni del traffico".