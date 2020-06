Coronavirus all'Itis: tampone negativo per gli altri 59 ospiti del reparto

Negativi al primo tampone tutti e 59 gli ospiti del reparto “Ciclamino” dell'Itis, dove ieri una signora è stata diagnosticata positiva al Covid 19. Apparentemente nessun ulteriore contagio tra gli utenti dopo la brutta notizia trapelata ieri nel pomeriggio, ora si attende la conferma del secondo tampone. Testati anche 11 operatori della struttura, tutti negativi, e si attendono ora i risultati dei test su altri 15 operatori, mentre altri 10 saranno effettuati domani in mattinata. Attesi quindi altri 25 test su altrettanti operatori, a cui si dovrà aggiungere il secondo tampone di conferma per tutti, personale e ospiti. In ogni caso la struttura rimarrà interdetta alle visite esterne fino a domenica compresa, in via precauzionale. Lo conferma l'ufficio stampa dell'Itis, riferendo inoltre che la signora si trova attualmente ricoverata a Cattinara in condizioni stabili. La donna, ultraottantenne, era già stata contagiata qualche mese fa e da oltre un mese era stata considerata guarita dopo due tamponi negativi.

