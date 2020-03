Coronavirus, Monfalcone: positivo il comandante della Polizia Locale

"Il comandante della Polizia Locale di Monfalcone è risultato positivo al coronavirus" lo dichiara il sindaco Anna Cisint sul suo profilo Facebook, specificando che "non sta benissimo e al momento è ricoverato all'ospedale di Udine. Gli facciamo i nostri migliori auguri".

"Stanotte abbiamo avviato tutti i protocolli, stiamo verificando se ci sono altre positività all'interno del Comune e in tutti i servizi comunali. Ringrazio il servizio di prevenzione che sta effettuando i tamponi a tutti coloro che sono entrati in contatto con il comandante. Nel frattempo le attività sono sospese finché gli accertmenti non saranno completi".