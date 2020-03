Coronavirus, come pagare multe e il servizio di mensa scolastica

Si comunica che gli sportelli di Esatto SpA in via Revoltella 35, presso la caserma “San Sebastiano” della Polizia locale (pagamento sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e pagamento mense scolastiche) saranno aperti limitatamente:

• dalle 9 alle 12

• da lunedì a venerdì

1. Per contattare lo sportello Esatto della Polizia Locale: 040.675.4399

2. Per bonifico bancario online (solo sanzioni Codice della Strada):

a) codice IBAN: IT98 G076 0102 2000 0004 8727 168

b) per l’estero codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

c) intestato a Esatto SpA – CDS Trieste

d) sulla causale riportare il numero del verbale, la targa del veicolo e la data dell’infrazione.

Si invitano i cittadini ad utilizzare forme di pagamento alternative alle casse, evitando spostamenti non indispensabili, in linea con le previsioni del DPCM del 09.03.2020 che li consentono solo in caso di esigenze lavorative, motivi di salute e necessità.