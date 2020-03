Dipendente positivo, chiuso il comune di Muggia fino al 6 aprile

La sede comunale di piazza Repubblica n. 4 resterà chiusa dal 26 marzo al 6 aprile. Si è appreso oggi, infatti, di un caso di positività al Coronavirus tra il personale comunale che opera presso la sede di piazza della Repubblica 4. Il dipendente risultato positivo al tampone risultava non essere in servizio già da quasi due settimane, con delle tempistiche, quindi, che vanno a coprire i termini genericamente riconosciuti quali stime di incubazione.

In ogni caso, sono state adottate tutte le misure previste dal protocollo sanitario a tutela dei lavoratori e dell'utenza. Nel caso specifico dei più stretti collaboratori del dipendente, se pur in perfetta salute, sono sottoposti a quarantena volontaria come da prassi. Il sindaco di Muggia Laura Marzi, inoltre, come misura precauzionale ha disposto l’irtedizione totale dell’intera struttura con la chiusura immediata della sede e la sua sanificazione già nella giornata di domani.

La struttura sarà riaperta il giorno 6 aprile. Nel frattempo, però, Per tutti coloro che necessitano di contatti con gli uffici comunali per definire pratiche o procedimenti amministrativi restano attivi il contatto telefonico con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o le normali caselle email dei servizi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.