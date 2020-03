Consigliere regionale positivo al Coronavirus, era presente in aula questa mattina

Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, previo consulto con il governatore e il vicegovernatore con delega a Salute e Protezione civile, ha

annullato le seduta d'Aula previste nei prossimi due giorni, mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, a seguito della positività al test del Coronavirus emersa dai controlli eseguiti sul consigliere regionale della Slovenska Skupnost Igor Gabrovec, oggi presente alle prime fasi della seduta dell'Assemblea legislativa, convocata in primis per esaminare il ddl SviluppoImpresa.

Il consigliere è stato trattenuto in osservazione presso il reparto infettivi dell'ospedale di Cattinara (Trieste), mentre è stato attivato il protocollo previsto per le verifiche del caso da effettuare sui famigliari, sui consiglieri regionali ed eventuali altre persone che fossero entrate in contatto con il soggetto nel raggio di un metro. Allo stesso tempo, ha confermato il presidente del Cr Fvg, saranno messe in atto tutte le misure di prevenzione e sanificazione previste per l'Aula del Consiglio regionale.