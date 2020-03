Coronavirus, salgono ancora i contagi: 119 positivi e 11 morti in più

Un incremento di 119 positivi al Covid 19 si è registrato oggi in Friuli Venezia Giulia, mentre ieri l'aumento era stato di 84 unità. Anche i decessi aumentano: 11 in più contro i 4 nel conteggio di ieri. Sette di questi si registrano a Trieste, due soltanto a Udine e altri due a Pordenone. I guariti in totale sono 76 (11 in più rispetto a ieri), mentre i guariti clinicamente (senza più sintomi ma non ancora negativi al tampone) sono 153. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova.

In totale

In tutto sono 1436 i casi accertati positivi, 87 il numero complessivo di decessi con positività al Covid-19. Il dato più alto è quello registrato nell'area di Trieste con 51 decessi, seguito da Udine (26), Pordenone (9) e Gorizia (1). Sono 59 le persone che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 223. Le persone in isolamento domiciliare sono 838.

I contagi tra gli operatori sanitari

Come rivelato da un documento dell'Istiituto Superiore della Sanità, aggiornato però al 26 marzo, gli operatori sanitari costituirebbero oltre il 13% dei contagiati totali. I dati di giovedì relativi a mercoledì riferivano infatti di 127 operatori contagiati su 918 totali. L'analogo conteggio effettuato il 23 di marzo riportava invece una percentuale dell'11%. Numerosi gli appelli dei sindacati alle istituzioni per assicurare le protezioni adeguate ai lavoratori della sanità. Di seguito il grafico diffuso dall'ISS.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni TriestePrima Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di TriestePrima ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery