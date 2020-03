Coronavirus: chi sono i contagiati a Udine e le loro condizioni

Asintomatici – che quindi non presentavano sintomi della malattia –, in buone condizioni di salute, non tutti residenti a Udine città e reduci da una riunione di lavoro in Piemonte. Proprio per questo motivo si sono sottoposti volontariamente al tampone. Sono i tre soggetti risultati positivi ai controlli effettuati sulla contrazione del Covid-19, i primi casi in provincia di Udine dopo il primo registrato nella giornata di ieri a Gorizia e l’episodio di Trieste (di cui non si hanno ancora notizie specifiche). Tutti e tre gli individui si trovano nelle rispettive abitazioni, non in ospedale, in stato di isolamento (che presumibilmente verrà osservato per i prossimi 14 giorni).