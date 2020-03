Coronavirus, primo caso a Trieste collegato a Udine: è una docente universitaria

Il primo caso di positività al coronavirus Covid 19 a Trieste è una docente universitaria che si trova in quarantena a domicilio e quindi non è in gravi condizioni. Avrebbe contratto il virus a un incontro di lavoro (non una lezione) all'Università di Udine, a cui erano presenti diversi colleghi tra cui i tre docenti positivi e residenti nella provincia del capoluogo friulano. Questi ultimi sono tutti asintomatici e uno di loro sarebbe stato verosimilmente contagiato in Piemonte durante un viaggio di lavoro. Tutti i 5 casi positivi del FVG, compreso il primo (un 50enne di Gorizia), sono in quarantena domiciliare e non hanno necessitato il ricovero.

Le notizie sono state comunicate durante una conferenza stampa in Regione dal vicegovernatore Riccardo Riccardi, che ha anche riportato alcuni numeri reativi al contagio in tutta la regione: "Al momento stiamo monitorando altre 5 persone collegate agli altri 5 casi, e si attende il risultato dei test. Nel frattempo le persone in quarantena preventiva in tutta la regione sono salite a 68 dalle 38 di ieri". Numeri che hanno portato la giunta regionale a correggere il tiro rispetto alle comunicazioni di ieri, quando ancora nessun caso era stato registrato in regione, e oggi il presidente Fedriga ha detto di aver chiesto al Governo di disporre nel decreto ministeriale la chiusura delle scuole e delle università per un'altra settimana.

Si sta ricostruendo ora la filiera dei possibili contagiati secondo l'iter prescritto dal Ministero della salute. "La donna ora in quarantena a Trieste ha anche soggirnato in un albergo a Udine - ha dichiarato Riccardi -, stiamo effettuando i test sul personale e alcuni di questi hanno già dato riscontro negativo"